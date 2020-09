Severino Saltarelli è morto, ma non è scomparso (Di lunedì 28 settembre 2020) La morte di un amico può arrivarti così, con un messaggio sul cellulare: ‘Ciao Ricky, sono Simona, la compagna di Severino. E’ morto ieri per un tumore inoperabile e volevo che lo sapessi da me’. E ieri è già un’eternità. La prima cosa che ho pensato: non rivedrò più Severino in questa vita terrena. La seconda cosa: sono grato alla vita di avermelo fatto conoscere tramite un’amicizia in comune: Nicola Gelo. La terza cosa: bravo Ricky, sei riuscito a catturare l’anima di Severino nei tuoi piccoli film girati con lui. Simona mi ha detto che Severino era orgoglioso dei nostri film e se li portava nel cuore, così anche io. Severino sentiva di non avere avuto dalla sua carriera quello che gli spettava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) La morte di un amico può arrivarti così, con un messaggio sul cellulare: ‘Ciao Ricky, sono Simona, la compagna di. E’ieri per un tumore inoperabile e volevo che lo sapessi da me’. E ieri è già un’eternità. La prima cosa che ho pensato: non rivedrò piùin questa vita terrena. La seconda cosa: sono grato alla vita di avermelo fatto conoscere tramite un’amicizia in comune: Nicola Gelo. La terza cosa: bravo Ricky, sei riuscito a catturare l’anima dinei tuoi piccoli film girati con lui. Simona mi ha detto cheera orgoglioso dei nostri film e se li portava nel cuore, così anche io.sentiva di non avere avuto dalla sua carriera quello che gli spettava ...

