Sassuolo, Marlon non supera le visite mediche col Fulham (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Sassuolo: la trattativa tra i neroverdi e il Fulham per Marlon sarebbe in bilico La trattativa tra il Sassuolo e il Fulham per Marlon sarebbe in bilico. Il club inglese avrebbe rivisti i termini dell’affare con il club neroverde per l’acquisto del difensore brasiliano. Secondo quanto riportato da The Athletic, la trattativa si sarebbe fermata a causa dei test fisici non superati dal centrale di difesa brasiliano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato: la trattativa tra i neroverdi e ilpersarebbe in bilico La trattativa tra ile ilpersarebbe in bilico. Il club inglese avrebbe rivisti i termini dell’affare con il club neroverde per l’acquisto del difensore brasiliano. Secondo quanto riportato da The Athletic, la trattativa si sarebbe fermata a causa dei test fisici nonti dal centrale di difesa brasiliano. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, #Marlon ad un passo dal #Fulham: offerta da 15 mln. Si attende l'ok del #Barcellona ??… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Leeds in trattativa avanzata per #Cuisance del #Bayern sulla base di 20 MILIONI - #Marlon non… - ndl00 : RT @RaimondoDM: ???? #Marlon è a Londra, ma l'affare tra #Fulham e #Sassuolo rischia di saltare. Non c'è ancora l'accordo tra le due società:… - andreatakeapill : RT @NickCecca: #Marlon @FulhamFC rischia di saltare, non c’è accordo economico con il Sassuolo su cifra finale e modalità di pagamento @Tut… - FilippoRubu00 : ??#Sassuolo, il difensore #Marlon si trova a Londra ma la trattativa tra il club emiliano e il #Fulham è in bilico. #Premier #Transfers -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Marlon Sassuolo, perché il Fulham ha rivisto l'offerta per Marlon? The Athletic: "Visite non superate" TUTTO mercato WEB Sassuolo, Marlon non supera le visite mediche col Fulham

La trattativa per il Sassuolo e il Fulham per Marlon sarebbe in fase di stallo. Il motivo sarebbero le visite mediche non superate ...

Spezia-Sassuolo live: è il debutto dei liguri in serie A

C'è il pubblico sugli spalti - fino a 1.000 persone - per assistere alla partita di Serie A in programma allo stadio Manuzzi di Cesena tra Spezia e Sassuolo. È quanto ...

La trattativa per il Sassuolo e il Fulham per Marlon sarebbe in fase di stallo. Il motivo sarebbero le visite mediche non superate ...C'è il pubblico sugli spalti - fino a 1.000 persone - per assistere alla partita di Serie A in programma allo stadio Manuzzi di Cesena tra Spezia e Sassuolo. È quanto ...