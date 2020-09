Roma: 48enne rom abortisce e getta il feto tra i rifiuti (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ arrivata al pronto soccorso del Policlinico Casilino con una grave emorragia ginecologica, poi solo dopo ha raccontato di aver partorito e di aver gettato il feto nella spazzatura. E’ una storia drammatica quella riportata dal quotidiano Leggo e che risale a martedì scorso. La donna, una 48enne rom, avrebbe dichiarato di aver abortito spontaneamente all’interno di una baracca del campo nomadi di via Salviati. Poi avrebbe gettato nei rifiuti il feto di quasi 8 settimane avvolto in un asciugamano. Ora gli agenti del Commissariato San Basilio e la Polizia Locale stanno cercando di ritrovare il feto. Al setaccio anche la discarica di Rocca Cencia al Casilino, ma al momento le ricerche non hanno dato i risultati sperati. Sul caso indaga la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ arrivata al pronto soccorso del Policlinico Casilino con una grave emorragia ginecologica, poi solo dopo ha raccontato di aver partorito e di averto ilnella spazzatura. E’ una storia drammatica quella riportata dal quotidiano Leggo e che risale a martedì scorso. La donna, unarom, avrebbe dichiarato di aver abortito spontaneamente all’interno di una baracca del campo nomadi di via Salviati. Poi avrebbeto neiildi quasi 8 settimane avvolto in un asciugamano. Ora gli agenti del Commissariato San Basilio e la Polizia Locale stanno cercando di ritrovare il. Al setaccio anche la discarica di Rocca Cencia al Casilino, ma al momento le ricerche non hanno dato i risultati sperati. Sul caso indaga la ...

