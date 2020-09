Roland Garros 2020: Caruso eliminato al primo turno, passa Pella in quattro set (Di lunedì 28 settembre 2020) Niente da fare per Salvatore Caruso, che cede in quattro set a Guido Pella nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2020 e saluta in anticipo Parigi. Nonostante la sconfitta con il punteggio di 6-7(6) 7-6(4) 5-7 4-6 maturata dopo tre ore e quarantanove minuti di gioco, non mancano i rimpianti per il tennista siciliano, che non ha approfittato di set point a suo favore in due dei set persi. Al prossimo turno Pella sfiderà o Millman o Carreno Busta. IN AGGIORNAMENTO Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Niente da fare per Salvatore, che cede inset a Guidonel match valido per ildele saluta in anticipo Parigi. Nonostante la sconfitta con il punteggio di 6-7(6) 7-6(4) 5-7 4-6 maturata dopo tre ore e quarantanove minuti di gioco, non mancano i rimpianti per il tennista siciliano, che non ha approfittato di set point a suo favore in due dei set persi. Al prossimosfiderà o Millman o Carreno Busta. IN AGGIORNAMENTO

