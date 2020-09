Regionali | l’immortale Pisacane | dopo la moglie porta anche il figlio in Consiglio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Politica e famiglia: un binomio perfetto per l’ex parlamentare Udeur Michelela, Annalisa Vessella,un altro familiare inregionale: ilRaffaele, eletto nella lista Centro democratico nella coalizione che sostiene Vincenzo De Luca.senior, ex sindaco di Agerola, due volte deputato e due volte consigliere regionale, è praticamente un maestro delle elezioni. Salta dal centrodestra al centrosinistra come se fossero bar.aver eletto lacon Caldoro nel 2010, oggiilRaffaele incon De ...