Quota 100 addio. Così Conte vuole cancellare ogni traccia della Lega (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Giuseppe Conte vuole smantellare Quota 100 e stravolgere il reddito di cittadinanza, ossia le due misure-bandiera – la prima della Lega e la seconda del Movimento 5 Stelle – del fu governo gialloverde. Se il Carroccio annuncia battaglia sul fronte delle pensioni (mentre la Fornero, la cui riforma è stata cancellata dalla Lega esulta, dicendo: “Usate quei soldi per la disoccupazione giovanile”), per quanto riguarda il sussidio tanto voluto dai grillini, che verrà drasticamente modificato, i 5 Stelle non battono ciglio, ancora frastornati come sono dall’ennesima mazzata alle elezioni. A conti fatti, però, salta agli occhi che il premier – d’accordo con il Pd – vuole ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Giuseppesmantellare100 e stravolgere il reddito di cittadinanza, ossia le due misure-bandiera – la primae la seconda del Movimento 5 Stelle – del fu governo gialloverde. Se il Carroccio annuncia battaglia sul fronte delle pensioni (mentre la Fornero, la cui riforma è stata cancellata dallaesulta, dicendo: “Usate quei soldi per la disoccupazione giovanile”), per quanto riguarda il sussidio tanto voluto dai grillini, che verrà drasticamente modificato, i 5 Stelle non battono ciglio, ancora frastornati come sono dall’ennesima mazzata alle elezioni. A conti fatti, però, salta agli occhi che il premier – d’accordo con il Pd –...

marattin : La riforma Fornero è sempre rimasta in vigore. Quota 100 era solo una finestra triennale - ingiusta e molto costosa… - davidealgebris : Bravo Governo che ha bloccato Quota 100. Il massimo ingiustizia per giovani. Persone che hanno 1) lavoro 2) Pension… - NicolaPorro : #Conte annuncia lo stop di #Quota100. Con l'articolo di @RicoAlessandro, 4 mesi fa, siamo stati tra i primi a scriv… - ventoc : RT @LaVeritaWeb: Anche i giornaloni si sono accorti che il reddito di cittadinanza non funziona. C'è voluto uno scienziato del calibro di F… - statodelsud : Conte pronto a cancellare Quota 100 e decreti sicurezza -