Observer: System Redux, mostra il gameplay next-gen al Tokyo Game Show (Di lunedì 28 settembre 2020) Bloober Team ha rivelato ulteriori spezzoni di gioco tratti dal suo prossimo titolo next-gen, Observer: System Redux. Come già visto all’IGN durante il Tokyo Game Show 2020 svoltosi online, il nuovo Gameplay mostra cinque minuti presi dalle nuove missioni “Segnale errante” e “Un’inquietante simmetria”. “Il cyberpunk è una filosofia che persegue il cambiamento e le modifiche della fragile forma umana verso il suo perfezionamento. Ma esiste un limite al progresso tecnologico?” Si è chiesto Piotr Babieno, CEO di Bloober Team. “L’era cyberpunk nel nostro gioco è caratterizzata da una combinazione di progresso tecnologico senza ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 28 settembre 2020) Bloober Team ha rivelato ulteriori spezzoni di gioco tratti dal suo prossimo titolo-gen,. Come già visto all’IGN durante il2020 svoltosi online, il nuovocinque minuti presi dalle nuove missioni “Segnale errante” e “Un’inquietante simmetria”. “Il cyberpunk è una filosofia che persegue il cambiamento e le modifiche della fragile forma umana verso il suo perfezionamento. Ma esiste un limite al progresso tecnologico?” Si è chiesto Piotr Babieno, CEO di Bloober Team. “L’era cyberpunk nel nostro gioco è caratterizzata da una combinazione di progresso tecnologico senza ...

