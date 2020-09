Norvegese Hauge a un passo dal Milan (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - MilanO, 28 SET - Jens Petter Hauge è ad un passo dal Milan. Il ventenne attaccante Norvegese avrebbe trovato l'accordo con il club rossonero e ci sarebbe anche l'intesa con il Bodo-Glimt per ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, -O, 28 SET - Jens Petterè ad undal. Il ventenne attaccanteavrebbe trovato l'accordo con il club rossonero e ci sarebbe anche l'intesa con il Bodo-Glimt per ...

marcoconterio : ?? ??? Il #Milan cerca la stretta finale per #Hauge del #BodoGlimt. A 5 milioni la trattativa può chiudersi. Il norve… - OptaPaolo : 23 - Jens Petter #Hauge ha preso parte a ben 23 gol in 18 presenze in questa stagione nel massimo campionato norveg… - AntoVitiello : Il norvegese #Hauge è stato proposto al #Milan. I rossoneri lo conoscevano bene da mesi grazie alle relazioni degli… - FilippoRubu00 : ??#Milan, accordo trovato per Jens #Hauge ???? del #BodoGlimt. Il giocatore arriverà subito alla corte di mister… - giorgio_soll : RT @corsaroll: Qui @acmilan, verso il nulla di fatto per #Hauge: i rossoneri abbandonano la pista norvegese. -