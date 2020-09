Mauro Improta con il figlio Mattia a E’ sempre mezzogiorno, la ricetta degli scialatielli di mare (Di lunedì 28 settembre 2020) scialatielli di mare degli Improta, è la ricetta di oggi 28 settembre 2020 di E’ sempre mezzogiorno. Gran sorpresa in cucina con Antonella Clerici, ci sono Mauro Importa e suo figlio Mattia, due gocce d’acqua ed entrambi con la passione per la cucina, per le ricette. Si inizia con loro con la ricetta degli scialatielli di mare e la pasta con broccoli e vongole fa già impazzire tutti. Tra ricette e chiacchiere Mauro Improta ci regala minuti di sorrisi e ottima cucina. Antonella Clerici è tornata e ci sono le ricette di E’ sempre mezzogiorno. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020)di, è ladi oggi 28 settembre 2020 di E’. Gran sorpresa in cucina con Antonella Clerici, ci sonoImporta e suo, due gocce d’acqua ed entrambi con la passione per la cucina, per le ricette. Si inizia con loro con ladie la pasta con broccoli e vongole fa già impazzire tutti. Tra ricette e chiacchiereci regala minuti di sorrisi e ottima cucina. Antonella Clerici è tornata e ci sono le ricette di E’. ...

