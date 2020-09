Maltempo in Campania, colata di fango invade il centro storico (Di lunedì 28 settembre 2020) Campania. Il Maltempo si abbatte sulla Campania ed il bilancio è pesante soprattutto nell’avellinese e nel salernitano. Ieri i temporali ed il forte vento hanno portato disagi in tutto il territorio regionale. Una tromba d’aria nell’agro aversano ha abbattuto insegne e fatto volare oggetti dai tetti. Per fortuna non ci sono feriti. Allagamenti nell’area nord … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 settembre 2020). Ilsi abbatte sullaed il bilancio è pesante soprattutto nell’avellinese e nel salernitano. Ieri i temporali ed il forte vento hanno portato disagi in tutto il territorio regionale. Una tromba d’aria nell’agro aversano ha abbattuto insegne e fatto volare oggetti dai tetti. Per fortuna non ci sono feriti. Allagamenti nell’area nord … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - SkyTG24 : Maltempo sull'Italia, allerta arancione in Campania, Calabria e Sardegna - Stegosauro : RT @chilhavistorai3: Emergenza maltempo: Tromba d'aria in Toscana e allagamenti in Campania. Sono stati segnalati danni a edifici a #Livorn… - andreafdx : RT @Tg3web: In Campania maltempo, allagamenti e frane. A Sarno, comune che non dimentica la disastrosa frana del 1998, strade allagate e un… -