Lo scivolone di Myriam Catania sulla Tatangelo | Una napoletana poco elegante

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 settembre 2020) Novella Toloni Le parolelusinghiere dell'attrice nei confronti dell'ex di Gigi D'Alessio hanno scatentato un terremoto social. I fan insorgono e il popolo del web se la ride ma intanto la gaffe dellatiene banco sul web "Perché è sexy? È un po' nuda? Quindi mi vesto di me**a...", riecheggiano da ore sul web le parole dinei confronti di Anna. Il Grande Fratello ha messo alla prova gli inquilini della Casa con una gara a colpi di tweet, ma uno di quelli indirizzati all'attrice l'ha fatta scivolare in una gaffe clamorosa. La produzione ha permesso ai concorrenti di utilizzare Twitter per un pomeriggio intero ed esprimere così giudizi anonimi sui coinquilini. Un modo per scombinare gli equilibri creatisi all'interno del reality ...