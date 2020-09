L’Inverno che inizia ad Ottobre. Meteo d’Autunno stravolgerà l’Inverno (Di lunedì 28 settembre 2020) Le proiezioni dei calcolatori continuano ad essere “folli”. La situazione Meteo attuale è caratterizzata da temperature sotto la media, con la neve che è giunta sulle Alpi orientali fin sino i 1000 metri. Con le correnti da nord, la neve nel fine settimana è caduta abbondantissima sopratutto nei versanti esteri. In Svizzera non si ricordano nevicate come quelle del fine settimane oltre i 1500 metri da 100 anni per settembre (anche 70 cm). E’ nevicato in alta Baviera, ben oltre le previsioni dei centri Meteo tedeschi che avvertivano gli automobilisti qualche giorno fa. L’Italia è attualmente interessata da un’area ciclonica di stampo tardo autunnale. C’è bel tempo solo sul Nord Ovest, sottovento alle correnti da nord, mentre c’è stato maltempo nelle Venezie, anche ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Le proiezioni dei calcolatori continuano ad essere “folli”. La situazioneattuale è caratterizzata da temperature sotto la media, con la neve che è giunta sulle Alpi orientali fin sino i 1000 metri. Con le correnti da nord, la neve nel fine settimana è caduta abbondantissima sopratutto nei versanti esteri. In Svizzera non si ricordano nevicate come quelle del fine settimane oltre i 1500 metri da 100 anni per settembre (anche 70 cm). E’ nevicato in alta Baviera, ben oltre le previsioni dei centritedeschi che avvertivano gli automobilisti qualche giorno fa. L’Italia è attualmente interessata da un’area ciclonica di stampo tardo autunnale. C’è bel tempo solo sul Nord Ovest, sottovento alle correnti da nord, mentre c’è stato maltempo nelle Venezie, anche ...

