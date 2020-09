Le nuove voci di Carl dei Simpson e Cleveland dei Griffin (Di lunedì 28 settembre 2020) Quando ci si appassiona a una serie animata, oltre allo stile grafico e alla bontà della trama, ci si affeziona anche alla voce dei personaggi. E quando queste voci, per una ragione o per l’altra, cambiano, è quasi sempre uno choc per gli spettatori. Lo sanno bene gli appassionati italiani dei Simpson, che qualche anno fa hanno visto cambiare la voce di Homer per via della morte del doppiatore storico Tonino Accolla e poi anche di Marge e co. per varie vicissitudini contrattuali. Ora negli Stati Uniti avverrà un cambiamento ancora più epocale e dettato da precise ragioni di sensibilità sociale. Nel primo episodio della 32esima stagione dei Simpson, andato in onda la scorsa domenica, Carl Carlson, il collega e amico afroamericano di Homer, aveva una voce ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) Quando ci si appassiona a una serie animata, oltre allo stile grafico e alla bontà della trama, ci si affeziona anche alla voce dei personaggi. E quando queste, per una ragione o per l’altra, cambiano, è quasi sempre uno choc per gli spettatori. Lo sanno bene gli appassionati italiani dei, che qualche anno fa hanno visto cambiare la voce di Homer per via della morte del doppiatore storico Tonino Accolla e poi anche di Marge e co. per varie vicissitudini contrattuali. Ora negli Stati Uniti avverrà un cambiamento ancora più epocale e dettato da precise ragioni di sensibilità sociale. Nel primo episodio della 32esima stagione dei, andato in onda la scorsa domenica,son, il collega e amico afroamericano di Homer, aveva una voce ...

kaIos87 : Le piccole soddisfazioni quando si creano nuove voci su wikipedia. - stefanozana : RT @cyclingpro: Buon debutto di @giadaborgato oggi prima volta in diretta con @f_pancani @RaiCiclismo ha davvero bisogno di sperimentare vo… - 80yeye80 : RT @cyclingpro: Buon debutto di @giadaborgato oggi prima volta in diretta con @f_pancani @RaiCiclismo ha davvero bisogno di sperimentare vo… - f_pancani : RT @cyclingpro: Buon debutto di @giadaborgato oggi prima volta in diretta con @f_pancani @RaiCiclismo ha davvero bisogno di sperimentare vo… - Ghiottoenrico : RT @cyclingpro: Buon debutto di @giadaborgato oggi prima volta in diretta con @f_pancani @RaiCiclismo ha davvero bisogno di sperimentare vo… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove voci IL CORO VALSASSINA CERCA NUOVE VOCI Lecco FM Cilento: morto a 102 anni Michele Nigro, fondatore dell’associazione nazionale carabinieri di Agropoli

di Marianna Vallone Addio all’ultra centenario Michele Nigro. Aveva compiuto da pochi giorni 102 anni il maresciallo dei carabinieri, in concedo, che si è spento oggi ad Agropoli. Oltre ad essere stat ...

Chi è Amy Coney Barrett, la giudice che Trump vuole nominare alla Corte Suprema

Di nuovo, questa non è un’esagerazione ... Quell’anno il giudice Thurgood Marshall si era ritirato dalla Corte Suprema dopo essere stato per 24 anni una delle voci più liberal nella Corte, votando ...

di Marianna Vallone Addio all’ultra centenario Michele Nigro. Aveva compiuto da pochi giorni 102 anni il maresciallo dei carabinieri, in concedo, che si è spento oggi ad Agropoli. Oltre ad essere stat ...Di nuovo, questa non è un’esagerazione ... Quell’anno il giudice Thurgood Marshall si era ritirato dalla Corte Suprema dopo essere stato per 24 anni una delle voci più liberal nella Corte, votando ...