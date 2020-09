La Tehran di Apple TV+ vive tra suspense e umanità in uno spy thriller tutto da divorare (Di lunedì 28 settembre 2020) La delicata materia delle relazioni fra Iran e Israele può essere osservata in termini di scontri ideologici e millimetriche mosse d’intelligence, oppure narrata dall’altrettanto complesso punto di vista delle relazioni fra popoli per i quali c’è sempre molto in gioco. O, perlomeno, questi sono gli estremi sui quali le narrazioni più pigre possono assestarsi per svelare un lato della storia. Ciò che invece fa Tehran, su Apple TV+ dal 25 settembre con i suoi primi tre episodi, è occupare lo spazio fra questi estremi per dar conto in maniera più compiuta dell’intrecciarsi delle istanze più disparate. Le vicende al centro dello spy thriller – che qualcuno ritiene già la nuova Homeland – riguardano Tamar (Niv Sultan), giovane hacker e agente del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) La delicata materia delle relazioni fra Iran e Israele può essere osservata in termini di scontri ideologici e millimetriche mosse d’intelligence, oppure narrata dall’altrettanto complesso punto di vista delle relazioni fra popoli per i quali c’è sempre molto in gioco. O, perlomeno, questi sono gli estremi sui quali le narrazioni più pigre possono assestarsi per svelare un lato della storia. Ciò che invece fa, suTV+ dal 25 settembre con i suoi primi tre episodi, è occupare lo spazio fra questi estremi per dar conto in maniera più compiuta dell’intrecciarsi delle istanze più disparate. Le vicende al centro dello spy– che qualcuno ritiene già la nuova Homeland – riguardano Tamar (Niv Sultan), giovane hacker e agente del ...

