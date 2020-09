La strana morte di un professore (Di lunedì 28 settembre 2020) Uscito per Einaudi Stile Libero Big – come la saga indimenticabile del Commissario Ricciardi o quella dei Bastardi di Pizzofalcone – questo secondo episodio di Mina Settembre (dopo “Dodici rose a settembre” che era uscito per Sellerio) è la dimostrazione definitiva (qualora qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio) dell’inesauribile capacità creativa del cilindro magico di Maurizio de Giovanni, che ci riserva sempre nuovi scenari, nuove sorprese, nuovi sentimenti sui quali riflettere.“Troppo freddo per settembre” si staglia in una Napoli picaresca stretta dal freddo, quella dei Quartieri Spagnoli riprodotti in scorcio nella bella copertina di Daniele Bigliardo:«Quello era il posto dove, se si vedeva una moto con due uomini senza casco e la paletta in mano inseguire uno scooter con a bordo due ragazzini, si gettavano ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Uscito per Einaudi Stile Libero Big – come la saga indimenticabile del Commissario Ricciardi o quella dei Bastardi di Pizzofalcone – questo secondo episodio di Mina Settembre (dopo “Dodici rose a settembre” che era uscito per Sellerio) è la dimostrazione definitiva (qualora qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio) dell’inesauribile capacità creativa del cilindro magico di Maurizio de Giovanni, che ci riserva sempre nuovi scenari, nuove sorprese, nuovi sentimenti sui quali riflettere.“Troppo freddo per settembre” si staglia in una Napoli picaresca stretta dal freddo, quella dei Quartieri Spagnoli riprodotti in scorcio nella bella copertina di Daniele Bigliardo:«Quello era il posto dove, se si vedeva una moto con due uomini senza casco e la paletta in mano inseguire uno scooter con a bordo due ragazzini, si gettavano ...

HuffPostItalia : La strana morte di un professore - lucianooxsmile : @rob_re_ io una roba strana, tipo nei primi episodi la shippavo con finn, ma mi ero spoilerata sia la morte di finn… - Armadillina : @pisto_gol Addirittura a morte? Mi chiedo... Ma stanno bene? Per un pallone? Per un altro scudetto? Ma che gente strana c'è al mondo? - emmart9598 : @VEventuali Inutile: dove lavoro è stato reparto Covid, sono morte persone e tanti operatori si sono ammalati: masc… - LeggereAColori : ?? La strana morte di Evie White di Jenny Blackhurst In libreria dall'1 ottobre Torna in libreria Jenny Blackhurst,… -

Ultime Notizie dalla rete : strana morte La strana morte di Carlo Lobina, positivo al Covid, a Seui: indagati in quattro nel 118 per i soccorsi Casteddu Online La strana morte di un professore

Uscito per Einaudi Stile Libero Big – come la saga indimenticabile del Commissario Ricciardi o quella dei Bastardi di Pizzofalcone – questo secondo episodio di Mina Settembre (dopo “Dodici rose a sett ...

La morte di Leonora: delitto d’onore alla corte dei Medici

Nel luglio del 1576, Leonora di Toledo, moglie di Pietro, il più giovane dei figli del granduca Cosimo, morì all'improvviso nel suo letto ...

Uscito per Einaudi Stile Libero Big – come la saga indimenticabile del Commissario Ricciardi o quella dei Bastardi di Pizzofalcone – questo secondo episodio di Mina Settembre (dopo “Dodici rose a sett ...Nel luglio del 1576, Leonora di Toledo, moglie di Pietro, il più giovane dei figli del granduca Cosimo, morì all'improvviso nel suo letto ...