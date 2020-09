Inter, Kanté per il decollo definitivo (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 4-3 in rimonta premia la panchina lunga di Conte che adesso chiede al club l'ultimo sforzo. Skriniar la chiave Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 4-3 in rimonta premia la panchina lunga di Conte che adesso chiede al club l'ultimo sforzo. Skriniar la chiave

infoitsport : Prima GdS - Inter, a Conte serve l’equilibrio di Kanté. E il Chelsea apre - infoitsport : SONDAGGIO CMIT – Inter, Kanté il pezzo mancante per lo scudetto - infoitsport : Calciomercato Inter, svolta Kanté: la proposta indecente di Marotta - infoitsport : Inter, Kanté con un’uscita pesante. Skriniar-Spurs in divenire: “Da Milano filtra che…” - infoitsport : Inter, serve Kanté per l’equilibrio giusto, la strada per arrivarci -