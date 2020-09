“Il Paradiso delle Signore”: quando parte la nuova stagione (Di lunedì 28 settembre 2020) La serie in onda sulla Rai riparte con i nuovi episodi il 12 ottobre Il 12 ottobre, arriva su Rai Uno, la nuova stagione de “Il Paradiso delle Signore“, acclamata fiction Rai che nel tempo si è saputa imporre come prodotto di qualità amato dal pubblico. La soap va in onda, dopo aver rischiato la chiusura, dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana e in queste settimane ha ottenuto share sempre sopra al 20%. A parlarne del successo, a “Il Fatto Quotidiano” è Giannandrea Pecorelli, numero uno di Aurora Film (con cui ha prodotto il film “Notte prima degli esami”) e Aurora Tv, ideatore e produttore della serie che sarà esportata anche all’estero. Sui motivi di questi risultati positivi e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 settembre 2020) La serie in onda sulla Rai ricon i nuovi episodi il 12 ottobre Il 12 ottobre, arriva su Rai Uno, lade “IlSignore“, acclamata fiction Rai che nel tempo si è saputa imporre come prodotto di qualità amato dal pubblico. La soap va in onda, dopo aver rischiato la chiusura, dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana e in queste settimane ha ottenuto share sempre sopra al 20%. A parlarne del successo, a “Il Fatto Quotidiano” è Giannandrea Pecorelli, numero uno di Aurora Film (con cui ha prodotto il film “Notte prima degli esami”) e Aurora Tv, ideatore e produttore della serie che sarà esportata anche all’estero. Sui motivi di questi risultati positivi e ...

