Gruppo Iccrea e SACE supportano crescita Tesmec con finanziamento di 10 milioni

(Teleborsa) – Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in partnership con SACE, ha concesso un nuovo finanziamento con l'ausilio di Garanzia Italia a favore di Tesmec, società quotata in Borsa al segmento STAR, per un valore di 10 milioni di euro. Il finanziamento, assistito da garanzia al 90%, è stato processato digitalmente e in breve tempo e vede partecipare un pool di banche formato da Iccrea BancaImpresa, banca corporate del Gruppo Iccrea e capofila del pool, BCC Milano, BCC Bergamasca e Orobica e Bcc Caravaggio Adda e Cremasco. Tesmec, con sede a Grassobbio (Bergamo), è tra i principali player mondiali nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti ...

