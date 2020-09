Genoa, 14 tesserati positivi al coronavirus: otto sono calciatori (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. otto sono calciatori. La... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 settembre 2020) IlCfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero dia Covid-19 è salito a quattordicitra componenti team e staff.. La...

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - capuanogio : ?? Il @GenoaCFC comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a #Covid19 è salito a 14… - capuanogio : ++ Secondo @tvdellosport ci sono 12 tesserati positivi al #COVID19 nel #Genoa (8 calciatori). Tamponi anche per il… - hbk_89 : RT @marcoconterio: ?? Il #Genoa comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a #COVID19 è salito a 14 tesserat… - GIUSPEDU : RT @MCriscitiello: 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coronavir… -