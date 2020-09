Evento Kairos il 4 ottobre 2020 a Roma

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Cerca il tuo equilibrio! Una serata esclusiva dedicata al significato del tempo e alla ricerca del “momento supremo” Atelier Montez (via di Pietralata 147/A-B,) 4– ore 18:30/22:00 Tempo. Un concetto artificiale, complesso e soprattutto… familiare. Così tanto da dare per scontato il suo senso. Ciascuno di noi porta avanti la propria quotidianità assecondando dei ritmi imposti dalla routine e dalla società. Ma la domanda da farsi è: abbiamo raggiunto l’equilibrio che ci permette di vivere al meglio la nostra esistenza? Domenica 4si potrà provare a dare una risposta a questa domanda. In questa occasione, infatti, dalle 18:30 alle 22:00, l’Atelier Montez (via di Pietralata 147/A-B) si ...