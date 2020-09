‘Domenica Live’, Soleil Sorge interviene a proposito della presunta aggressione omofoba subita da Iconize e rivela che… (Video) (Di lunedì 28 settembre 2020) Hanno fatto tanto discutere le dichiarazioni di Dayane Mello che, negli scorsi giorni, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, ha raccontato che Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, si sarebbe dato addirittura da solo un pugno in faccia per fingere un’aggressione omofoba da raccontare poi anche nei salotti di Canale 5. “Se fosse vero, sarebbe veramente drammatico“, ha commentato Barbara D’Urso, sottolineando le smentite del diretto interessato. Ma per approfondire meglio la questione ha invitato ieri pomeriggio a Domenica Live l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge, grande amica di Marco Ferrero, che avrebbe rivelato la cosa alla Mello e che, dopo l’accaduto, avrebbe deciso di interrompere i rapporti con ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 settembre 2020) Hanno fatto tanto discutere le dichiarazioni di Dayane Mello che, negli scorsi giorni, all’internoCasa del Grande Fratello Vip 5, ha raccontato che, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, si sarebbe dato addirittura da solo un pugno in faccia per fingere un’da raccontare poi anche nei salotti di Canale 5. “Se fosse vero, sarebbe veramente drammatico“, ha commentato Barbara D’Urso, sottolineando le smentite del diretto interessato. Ma per approfondire meglio la questione ha invitato ieri pomeriggio a Domenica Live l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, grande amica di Marco Ferrero, che avrebbeto la cosa alla Mello e che, dopo l’accaduto, avrebbe deciso di interrompere i rapporti con ...

bellicapelli15 : Domenica Live, le ‘news choc’: i followers ‘truccati’ di Dosio, Soleil ‘scagiona’ Iconize - blondieElisabet : RT @Cecilia_esse: Sgarbi ha detto a Domenica live che lui e Franceska hanno copulato dietro una colonna in una galleria d'arte!?????? #Gfv… - sabrina73544637 : RT @LegaSalvini: TV > Canale 5 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > DOMENICA 27 SETTEMBRE | ore 21:30 | 'Live - Non è la d'Urso… - Francym97 : RT @Cecilia_esse: Sgarbi ha detto a Domenica live che lui e Franceska hanno copulato dietro una colonna in una galleria d'arte!?????? #Gfv… - infoitcultura : Domenica Live, Soleil Sorge rivela la sua verità sull’aggressione omofoba ai danni di Iconize -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Domenica Live’ Le nature fossili di Franco Fanelli in mostra a Roma Artribune