Come comportarsi con bambini ansiosi

Che questi mesi siano stati particolarmente ansiogeni, carichi di notizie negative e di prospettive allarmanti (soldi, malattie, lavoro, etc) è un dato di fatto. Impossibile pensare che i piccoli di casa non risentano di questo clima, considerando che – come noto – è proprio durante i primi anni di vita che i bambini si dimostrano vere e proprie spugne, capaci di assorbire e interiorizzare tutto quello che gli adulti non dicono, ma che provano e magari cercano disperatamente di nascondere. Cliccatissimo il Ted Talk dedicato ai bambini ansiosi Non stupisce, quindi, che tra i Ted Talks più visualizzati della scorsa estate ci sia stata la conferenza della psicologa e docente della Columbia University Anne Marie Albano, intitolata "How to raise kids who can overcome anxiety". In effetti, la domanda che molti genitori si stanno ponendo, specie in relazione all'autunno e al paventato riaccendersi della pandemia, è proprio questo: come ridurre il carico di ansia dei bambini? La cosa difficile, per molti papà e mamme alle prese con gli effetti del Covid, consiste nel gestire il proprio stress psicofisico di fronte ai bambini. Se poi è vero che, come ha rivelato un recente studio della Washington State University, i genitori che tendono a celare i sentimenti di ansia in presenza dei loro figli finiscono, paradossalmente, col trasmettere loro un maggiore senso di precarietà e tensione, la questione si fa ancora più spinosa.

