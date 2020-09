Ares Gate, Manuela Arcuri difende Tarallo: “Un uomo generoso e protettivo. Le accuse? Non si gioca così con la vita delle persone” (Di lunedì 28 settembre 2020) Manuela Arcuri scende in campo per difende a spada tratta Alberto Tarallo. Mentre Mediaset ha deciso di silenziare l’Ares-Gate dopo la diffida del produttore arrivata alla vigilia della puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip, si aggiunge un tassello importante e inatteso allo scandalo innescato dalle rivelazioni fatte durante il reality da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno parlato di un ambiente lavorativo estremamente pesante da sopportare. Mentre alcuni dei personaggi della “scuderia Ares”, a cominciare da Nancy Brilli e Giuliana De Sio, hanno preso da subito le distanze da Tarallo, la Arcuri ha infatti scelto Dagospia per raccontare la sua versione dei fatti e ribadire la vicinanza al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020)scende in campo pera spada tratta Alberto. Mentre Mediaset ha deciso di silenziare l’dopo la diffida del produttore arrivata alla vigilia della puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vip, si aggiunge un tassello importante e inatteso allo scandalo innescato dalle rivelazioni fatte durante il reality da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno parlato di un ambiente lavorativo estremamente pesante da sopportare. Mentre alcuni dei personaggi della “scuderia”, a cominciare da Nancy Brilli e Giuliana De Sio, hanno preso da subito le distanze da, laha infatti scelto Dagospia per raccontare la sua versione dei fatti e ribadire la vicinanza al ...

trash_italiano : Se l'Ares Gate fosse scoppiato da Maria, a quest'ora Tar4llo sarebbe seduto di fronte a Gemma, muto, piazzato a corteggiarla. #GFVIP - Allison22545604 : RT @ahoy_boy98: E comunque Manu pazzesca che si è ritrovata impelagata sia in Pratiful che nell’Ares Gate THE MIND OF A MASTERMIND - Methamorphose30 : RT @J3an_Tonic: In merito all’Ares gate, Manuela Arcuri sta smentendo tutta la storia di Adua e Massimiliano. Sarà forse stata pagata da Ta… - icarvsplume : RT @J3an_Tonic: In merito all’Ares gate, Manuela Arcuri sta smentendo tutta la storia di Adua e Massimiliano. Sarà forse stata pagata da Ta… - fedelealtrash : RT @J3an_Tonic: In merito all’Ares gate, Manuela Arcuri sta smentendo tutta la storia di Adua e Massimiliano. Sarà forse stata pagata da Ta… -