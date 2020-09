Antonella Clerici ritorna in tv e si commuove (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella Clerici dopo tanti anni a “La prova del cuoco”, è tornata in tv con il suo nuovo programma “È sempre mezzogiorno”, dove si è molto emozionata a inizio trasmissione: «Avevo preparato un sacco di discorsi, volevo dirvi tante cose ma mi sono dimenticata tutto. Ho detto: non mi devo emozionare. Ma mi sto emozionando. Succede sempre il contrario di quello che penso e io mi lascio andare al flusso delle emozioni come sempre». «Sono già state spese tante parole voi mi conoscete bene. Abbiamo condiviso tante cose: belle, meno belle, gioiose. E adesso torno. Torno nelle vostre case all’ora del mezzogiorno, che è la mia ora preferita anche perché si mangia e sapete quanto sono golosa. Cercherò di farlo con spensieratezza, portando un po’ di leggerezza, ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 28 settembre 2020)dopo tanti anni a “La prova del cuoco”, è tornata in tv con il suo nuovo programma “È sempre mezzogiorno”, dove si è molto emozionata a inizio trasmissione: «Avevo preparato un sacco di discorsi, volevo dirvi tante cose ma mi sono dimenticata tutto. Ho detto: non mi devo emozionare. Ma mi sto emozionando. Succede sempre il contrario di quello che penso e io mi lascio andare al flusso delle emozioni come sempre». «Sono già state spese tante parole voi mi conoscete bene. Abbiamo condiviso tante cose: belle, meno belle, gioiose. E adesso torno. Torno nelle vostre case all’ora del mezzogiorno, che è la mia ora preferita anche perché si mangia e sapete quanto sono golosa. Cercherò di farlo con spensieratezza, portando un po’ di leggerezza, ...

