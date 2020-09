Affidamento condiviso del minore: nuove regole dei rapporti con il genitore se questi vive lontano (Di lunedì 28 settembre 2020) Se è vero che in mancanza di ragioni ostative e pregiudizievoli la condivisione deve consistere in una frequentazione dei genitori con il figlio minore orientativamente egualitaria, risulta altrettanto vero che, in caso di comprovate ragioni che ledano il best interest del minore, è compito del giudice indicare un piano di frequentazione che si discosti dal modello tradizionale, così da assicurare al figlio una situazione più consona al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 19323/20 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del padre avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova che modificava parzialmente le disposizioni in merito all'Affidamento condiviso del figlio.I Giudici distrettuali statuivano, infatti, che il ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 settembre 2020) Se è vero che in mancanza di ragioni ostative e pregiudizievoli la condivisione deve consistere in una frequentazione dei genitori con il figlioorientativamente egualitaria, risulta altrettanto vero che, in caso di comprovate ragioni che ledano il best interest del, è compito del giudice indicare un piano di frequentazione che si discosti dal modello tradizionale, così da assicurare al figlio una situazione più consona al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Questo quanto emerge dall'ordinanza n. 19323/20 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del padre avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova che modificava parzialmente le disposizioni in merito all'del figlio.I Giudici distrettuali statuivano, infatti, che il ...

