Von der Leyen e l'immigrazione "nel rispetto dei nostri valori" (di L. Zanfrini) (Di domenica 27 settembre 2020) (di Laura Zanfrini, docente di Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica, Università Cattolica del Sacro Cuore) Che si torni a mettere a tema la riforma del regolamento di Dublino è una buona notizia. Non fosse altro perché significa ribadire la volontà dell’Unione europea di presidiare una questione da anni incagliata tra egoismi nazionali e rimpalli di responsabilità. La proposta di cui si discute in questi giorni sembra però ribadire i limiti dell’approccio europeo, piuttosto che delineare un “modo nuovo” di gestire l’immigrazione “nel rispetto dei nostri valori”, come l’ha presentata Ursula Von der Leyen. La logica di fondo, infatti, è ancora una volta quella di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 settembre 2020) (di Laura, docente di Sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica, Università Cattolica del Sacro Cuore) Che si torni a mettere a tema la riforma del regolamento di Dublino è una buona notizia. Non fosse altro perché significa ribadire la volontà dell’Unione europea di presidiare una questione da anni incagliata tra egoismi nazionali e rimpalli di responsabilità. La proposta di cui si discute in questi giorni sembra però ribadire i limiti dell’approccio europeo, piuttosto che delineare un “modo nuovo” di gestire l’“neldei”, come l’ha presentata Ursula Von der. La logica di fondo, infatti, è ancora una volta quella di ...

