Volley | Serie A1 Femminile 2020 2021 | Conegliano batte Busto | Cuneo sorprende Monza

(Di domenica 27 settembre 2020) Si è conclusa la seconda giornata dellaA1di. Dopo l’anticipo del sabato vinto dallante neopromossa Trento,si aggiudica il big match controArsizio in tre set (21-25, 20-25, 23-25). Le Farfalle lottano, ma le Campionesse del Mondo non lasciano sul piatto neanche un punto e si riprendono la testa della classifica a punteggio pieno.e si porta a casa un match molto combattuto nonostante il punteggio di 3-0 (25-22, 31-29, 25-23). Grande battaglia tra Brescia e Firenze, con quest’ultima che riesce ad ottenere la vittoria solo al tie-break (25-21, 19-25, 25-18, 23-25, 12-15). Decisamente più agevole ...

BUSTO ARSIZIO - Seconda giornata di campionato per le Pantere dell’Imoco Volley con la “classica” sfida alla Unet E-Work Busto Arsizio, riedizione della recente finale di Supercoppa e della finale di ...PINETO – In vista della Serie A3 Credem Banca come ogni anno torniamo a vivere una bella giornata di sport con il memorial dedicato ad Antonio Pisciella, storico dirigente pinetese il 3 e 4 ottobre al ...