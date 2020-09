Vittorio Sgarbi conferma la storia con Franceska Pepe: “Amanti per 7 ore” (Di lunedì 28 settembre 2020) Vittorio Sgarbi a Live Non è la d’Urso ha confermato la storia con Francesca Pepe del Grande Fratello Vip durata 7 ore. Vittorio Sgarbi è tornato ad essere uno degli ospiti di Live Non è la d’Urso. Il critico d’arte, tra una confessione e l’altra, non poteva non affrontare il gossip che lo vede protagonista. … L'articolo Vittorio Sgarbi conferma la storia con Franceska Pepe: “Amanti per 7 ore” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 28 settembre 2020)a Live Non è la d’Urso hato lacon Francescadel Grande Fratello Vip durata 7 ore.è tornato ad essere uno degli ospiti di Live Non è la d’Urso. Il critico d’arte, tra una confessione e l’altra, non poteva non affrontare il gossip che lo vede protagonista. … L'articololacon: “Amanti per 7 ore” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'Hanno sostituito Dio con il vaccino. Revocate lo stato d'emergenza' - VittorioSgarbi : “Perché la ragione per la quale noi abbiamo bisogno di Dio è che non vogliano morire...” - BISLACCO3 : RT @LiveNoneladUrso: Eva Grimaldi ha tradito Vittorio Sgarbi per Gabriel Garko. Questa è una NOTIZIA CHOC #noneladurso - CheDonnait : Francesca con la K non ha mentito! #GFVIP #noneladurso - Do_Dec : RT @Vickiegogreen: I #5stelle ormai vanno massacrati sempre e comunque fino alla fine dei tempi. Grande #sgarbi -