Tridico | “Non ho deciso io l’aumento di stipendio e non prenderò gli arretrati”

Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, si è difeso dalle critiche per l'aumento di stipendio affermando che non è stato coinvolto nella decisione e che comunque non prenderà arretrati. "Tutto l'articolo ruota intorno a due falsi", ha lamentato in una lettera a Repubblica, il giornale che aveva sollevato il caso. "Per effetto del decreto interministeriale che stabilisce i compensi del Cda di Inps (e Inail), al sottoscritto sarebbe riconosciuto un arretrato di 100mila euro. Questo il primo falso. La realtà invece è che la nuova misura del compenso previsto per il presidente dell'Istituto decorrerà non da maggio 2019, bensì dal 15 aprile 2020, vale a dire da quando si è insediato il cda e ne ho assunto la carica di presidente. Il secondo falso è che ...

