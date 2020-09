Tridico non deve vergognarsi di nulla: come presidente Inps guadagnava troppo poco (Di domenica 27 settembre 2020) La cosa più incredibile, in questa polemica di finti moralisti indignati per lo stipendio di Pasquale Tridico all’Inps è osservare da che pulpito partono le prediche: direttori che guadagnano fra 500mila e un milione di euro l’anno, si fingono scandalizzati per uno stipendio che in una azienda normale si dà al responsabile della sicurezza, e alla Camera ad un funzionario a metà carriera. Tuttavia, questi altospendenti (e alto-guadagnanti) dall’invettiva facile si calano sul volto una grottesca maschera pseudo-grillina vintage (stile “Vaffa”) diciamo, e gridano allo scandalo, seguiti da un coro di monatti e di ululanti che sui social intonano in coro: “Vergogna! Vergogna!”. Ma di cosa Tridico si debba vergognare, in realtà non è chiaro. Forse, provenendo ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020) La cosa più incredibile, in questa polemica di finti moralisti indignati per lo stipendio di Pasqualeall’è osservare da che pulpito partono le prediche: direttori che guadagnano fra 500mila e un milione di euro l’anno, si fingono scandalizzati per uno stipendio che in una azienda normale si dà al responsabile della sicurezza, e alla Camera ad un funzionario a metà carriera. Tuttavia, questi altospendenti (e alto-guadagnanti) dall’invettiva facile si calano sul volto una grottesca maschera pseudo-grillina vintage (stile “Vaffa”) diciamo, e gridano allo scandalo, seguiti da un coro di monatti e di ululanti che sui social intonano in coro: “Vergogna! Vergogna!”. Ma di cosasi debba vergognare, in realtà non è chiaro. Forse, provenendo ...

matteosalvinimi : INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliai… - Capezzone : Si prepara la manovra ambiziosa, europea, sostenibile, ecoqualchecosa: -taglio detrazioni (=più tasse) -riforma cat… - matteosalvinimi : Sul raddoppio dello stipendio del presidente Inps dicono che 'non sapevano' e che faranno degli 'accertamenti'...… - carloj1972 : Ma non vi fate scifo voi italiani in Italia???? Goooood moooorning ???? #Tridico @luigidimaio @GiuseppeConteIT - marterover2 : RT @matteosalvinimi: Sul raddoppio dello stipendio del presidente Inps dicono che 'non sapevano' e che faranno degli 'accertamenti'... #Tri… -