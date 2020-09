Trasferiti da via Cocchia tre contagiati, resta in struttura solo il minorenne (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel pomeriggio tre migranti risultati positivi al Covid 19 sono stati Trasferiti dalla struttura di via Cocchia presso un altro centro di accoglienza del beneventano. Ad eseguire l’operazione è stata la Croce Rossa con la scorta della Polizia di Stato. Non è stato possibile, invece, trasferire anche l’ultimo dei migranti positivi al Covid 19: si tratta di un minore che resta dunque ancora nella struttura del Rione Libertà, insieme ai genitori che non risultano positivi al Coronavirus. “Non è stato possibile trasferire l’ultimo migrante, lo faremo nei prossimi giorni”, ci è stato assicurato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel pomeriggio tre migranti risultati positivi al Covid 19 sono statidalladi viapresso un altro centro di accoglienza del beneventano. Ad eseguire l’operazione è stata la Croce Rossa con la scorta della Polizia di Stato. Non è stato possibile, invece, trasferire anche l’ultimo dei migranti positivi al Covid 19: si tratta di un minore chedunque ancora nelladel Rione Libertà, insieme ai genitori che non risultano positivi al Coronavirus. “Non è stato possibile trasferire l’ultimo migrante, lo faremo nei prossimi giorni”, ci è stato assicurato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

