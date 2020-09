Tracce di marijuana nelle urine della bimba in coma a Pavia (Di domenica 27 settembre 2020) Una bimba di 14 mesi è stata portata dai genitori in coma al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici le hanno riscontrato Tracce di marijuana nelle urine. A riportare la notizia la Provincia Pavese. La piccola, che sta meglio, si trova, ora, su decisione del Tribunale dei minori di Milano, in una struttura protetta. È stata aperta un'inchiesta per accertare le responsabilità dell'accaduto. L'assunzione di droghe, come la marijuana, per bambini piccoli o piccolissimi (o addirittura ancora in utero) può provocare seri danni al sistema nervoso e alla crescita: è un fenomeno di cui si parla poco, rispetto ad esempio alla più nota sindrome feto-alcolica, ma che si diffonde in maniera ... Leggi su agi (Di domenica 27 settembre 2020) Unadi 14 mesi è stata portata dai genitori inal Policlinico San Matteo di, dove i medici le hanno riscontratodi. A riportare la notizia la Provincia Pavese. La piccola, che sta meglio, si trova, ora, su decisione del Tribunale dei minori di Milano, in una struttura protetta. È stata aperta un'inchiesta per accertare le responsabilità dell'accaduto. L'assunzione di droghe, come la, per bambini piccoli o piccolissimi (o addirittura ancora in utero) può provocare seri danni al sistema nervoso e alla crescita: è un fenomeno di cui si parla poco, rispetto ad esempio alla più nota sindrome feto-alcolica, ma che si diffonde in maniera ...

rtl1025 : ?? Una bambina di 14 mesi è stata portata in coma al Policlinico San Matteo di #Pavia dove i medici le hanno trovato… - Agenzia_Ansa : In coma a 14 mesi, ha tracce di marijuana nelle urine #ANSA - MediasetTgcom24 : Pavia: in coma a 14 mesi, ha tracce marijuana nelle urine - Agenzia_Italia : Tracce di marijuana nelle urine della bimba in coma a Pavia - sulsitodisimone : Tracce di marijuana nelle urine della bimba in coma a Pavia -