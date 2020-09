Sinner-Goffin in tv oggi: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) L’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2020 sarà caratterizzato dallo scontro con David Goffin, esponente di un tennis estremamente diverso da quello espresso usualmente dall’azzurro. Il belga rappresenta un ostacolo particolarmente spinoso per il classe ’01, il quale dovrà offrire il massimo delle proprie possibilità per conquistare il passaggio al secondo turno. L’incontro andrà in scena oggi, domenica 27 settembre, a partire dalle ore 11.00: diretta televisiva proposta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, Dazn), con live streaming su Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale e ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) L’esordio di Jannikalsarà caratterizzato dallo scontro con David, esponente di un tennis estremamente diverso da quello espresso usualmente dall’azzurro. Il belga rappresenta un ostacolo particolarmente spinoso per il classe ’01, il quale dovrà offrire il massimo delle proprie possibilità per conquistare il passaggio al secondo turno. L’incontro andrà in scena, domenica 27 settembre, a partire dalle ore 11.00:televisiva proposta da Eurosport (210 o 211 di Sky, Dazn), con livesu Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale e ...

