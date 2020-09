Roma-Juventus 2-2 | le dichiarazioni post partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 settembre 2020)2-2: ilicipo domenicale all’Olimpico si è concluso con un pareggio. Ad aprire le danze è Veretout su rigore, a cui replica Ronaldo, sempre dal dischetto. Allo scadere del primo tempo Veretout trova il gol del vantaggio, a cui risponde ancora una volta Ronaldo, con uno stacco di testa imperioso. Ledi Fonseca L’allenatore giallorosso, nonostante riconosca la buona prova della squadra, non è soddisfatto del risultato. Sì, penso che abbiamo fatto una buonama non sono soddisfatto del risultato. Abbiamo fatto una buona, per vincerla. Io ho totale fiducia nella società, il nuovo presidente è arrivato adesso e parliamo sempre, stiamo lavorando per trovare la migliore soluzione ...