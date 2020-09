Punto Coppa seconda categoria | Barga vince il derby | Corsagna impatta col Fornoli

rapanui061 : @nox_2793 Questo anno il talebano parruccato non ha scusa alcuna. Deve vincere il campionato e la coppa italia. E m… - settecoppesette : @TonyPivot Ha l’atteggiamento di uno che ha vinto una coppa. E pensare che sarebbe sufficiente inquadrassero il pun… - 3uominibarca : @saveriocamba A 'sto punto Milan - Parma di Coppa Italia per Sacchi - AleLepri : @the_whooligan @Pinzie @Socialas991 @natolibero68 @PTommy78 @mignoloeprof @StalinZio @Cristian_FF_79 ..la classe no… - Antijuventinir1 : @el__cantero @pisto_gol Scusa ma ne ho letti di .... ma te vinci su tutti! la coppa italia rinfacciata a chi vince… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto Coppa

sportcampania

GROSSETO – Bando alle chiacchiere, in questa seconda giornata di Coppa Toscana i riflettori erano puntati tutti sulla prima partita ufficiale in assoluto nella storia del calcio maremmano del Belveder ...Lamezia Terme - Debutto horror per la Vigor Lamezia del presidente Saladini. Dopo gli incoraggianti risultati nelle amichevoli pre-campionato e il largo successo a Rombiolo, in ...