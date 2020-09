Pioggia al Roland Garros: Giustino-Moutet riprenderà lunedì 28 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) Interruzione per Pioggia e rinvio. La sfida tra Lorenzo Giustino e Corentin Moutet valevole per il primo turno del Roland Garros 2020 riprenderà lunedì 28 settembre. Il match interrotto al terzo set con un parziale per parte e con Giustino avanti 4 giochi a 3, proseguirà nella giornata di lunedì sul campo 14 come secondo incontro a partire dalle ore 11:00. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Interruzione pere rinvio. La sfida tra Lorenzoe Corentinvalevole per il primo turno del2020 riprenderà lunedì 28. Il match interrotto al terzo set con un parziale per parte e conavanti 4 giochi a 3, proseguirà nella giornata di lunedì sul campo 14 come secondo incontro a partire dalle ore 11:00.

sportface2016 : Pioggia al #RG20 | #Giustino-#Moutet riprenderà domani - zazoomblog : Roland Garros 2020: Giustino-Moutet interrotta per pioggia - #Roland #Garros #2020: - OA_Sport : Roland Garros 2020: Lorenzo Giustino e Corentin Moutet sospesi per pioggia. Un set pari, napoletano avanti di un br… - sportface2016 : #RG20 | #Giustino-#Moutet interrotta per pioggia - Ubitennis : Roland Garros, freddo e pioggia frustrano Seppi: 'Lui ha meritato, ma la prima ora non si doveva giocare'… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia Roland Roland Garros, il tetto sul Philippe Chatrier perde. Ma per gli organizzatori va bene così Ubi Tennis Pioggia al Roland Garros: Giustino-Moutet riprenderà lunedì 28 settembre

Interruzione per pioggia e rinvio. La sfida tra Lorenzo Giustino e Corentin Moutet valevole per il primo turno del Roland Garros 2020 riprenderà lunedì 28 settembre. Il match interrotto al terzo set c ...

Roland Garros 2020: Lorenzo Giustino e Corentin Moutet sospesi per pioggia. Un set pari, napoletano avanti di un break nel terzo

Non finisce stasera il match tra Lorenzo Giustino e Corentin Moutet. Nonostante l’illuminazione su tutta l’area dei campi del Roland Garros, il Court 14 viene investito dal ritorno della pioggia, suff ...

Interruzione per pioggia e rinvio. La sfida tra Lorenzo Giustino e Corentin Moutet valevole per il primo turno del Roland Garros 2020 riprenderà lunedì 28 settembre. Il match interrotto al terzo set c ...Non finisce stasera il match tra Lorenzo Giustino e Corentin Moutet. Nonostante l’illuminazione su tutta l’area dei campi del Roland Garros, il Court 14 viene investito dal ritorno della pioggia, suff ...