NVIDIA RTX 3060 Ti: sarà più potente di RTX 2080 Ti? Anche NVIDIA RTX 3060 Ti lancia sfida all'ex top di gamma RTX 2080 Ti. La nuoca scheda di fascia media potrebbe infatti avere ben 512 CUDA core in più dell'ammiraglia di precedente generazione La povera RTX 2080 Ti rischia di essere surclassata praticamente dall'intera gamma RTX 30. La cosa è sconvolgente perché pensare che già adesso una scheda venduta ad oltre 1000 euro di listino viene chiamata a lottare ad armi (im)pari con una RTX 3070 che costa 520 euro. Ma potrebbe non essere finita qui: anche NVIDIA RTX 3060 Ti potrebbe insidiare la vecchia top di gamma, con un prezzo ancora più competitivo nella fascia dei 400 euro. La nuova scheda grafica, come conferma wccftech, dovrebbe arrivare poco dopo il lancio di RTX 3070 che ...

