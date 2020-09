MOVIOLA – Roma-Juventus, Rabiot espulso per doppia ammonizione: decisione giusta? (Di domenica 27 settembre 2020) Episodio da MOVIOLA nel corso di Roma-Juventus. A metà secondo tempo Adrien Rabiot viene espulso per doppia ammonizione: la decisione è giusta? Pochi dubbi riguardando quanto accaduto, il centrocampista francese stende Mkhitaryan con un intervento pericoloso da dietro che gli costa il giallo. Per sua sfortuna, è il secondo cartellino ai suoi danni e così lascia i suoi in dieci uomini. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Episodio danel corso di. A metà secondo tempo Adrienvieneper: la? Pochi dubbi riguardando quanto accaduto, il centrocampista francese stende Mkhitaryan con un intervento pericoloso da dietro che gli costa il giallo. Per sua sfortuna, è il secondo cartellino ai suoi danni e così lascia i suoi in dieci uomini.

sportface2016 : Episodio da moviola in #RomaJuventus, #Rabiot espulso per doppia ammonizione: decisione giusta? - sportface2016 : #RomaJuventus, mani di #Pellegrini e rigore netto che #Ronaldo trasforma: il video - sportface2016 : Episodio da moviola in #RomaJuventus, rigore per mani di #Rabiot: trasforma #Veretout, il video - sportli26181512 : Roma-Juventus, la MOVIOLA LIVE: mano di Rabiot, rigore netto. Proteste per il contatto Chiellini-Dzeko: Posticipo d… - ilbianconerocom : Roma-Juve, la moviola LIVE -