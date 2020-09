Migranti | Calderoli | ' ora Di Maio dica a Lamorgese di chiudere porti a tunisini'

(Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Improvvisamente Disi sveglia e annuncia che i‘non hanno alcun diritto di venire in Italia perché non fuggono da nessuna guerra e persecuzione'. E se ne accorge ora dopo che negli ultimi mesi ne abbiamo fatti entrare e accolti 20mila? Meglio tardi che mai, ma ora dalle parole passi ai fatti eal ministrodiagli immigratie si procedere all'immediata espulsione di tutti quelli arrivati". Lo dice il senatore della Lega Roberto, vicepresidente del Senato.

PALERMO - Stop con le «delegittimazioni» nei confronti dei giudici amministrativi che intervengono sul tema caldo del contenzioso tra enti locali e governo centrale in relazione alla gestione dei migr ...Formalmente il Tar non accoglie il ricorso del governo Conte contro l'ordinanza del governatore Nello Musumeci che imponeva la chiusura di tutti i centri di accoglienza per migranti e chidueva i porti ...