M5S: Beghin, 'Crimi avanti con ascolto, saremo più forti e uniti' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo si è confrontata oggi con Vito Crimi. L'incontro con il capo politico del Movimento 5 Stelle, che ringraziamo per il suo lavoro di sintesi, è stato cordiale e costruttivo. Abbiamo incoraggiato Crimi ad andare avanti nel suo percorso di ascolto, al termine di questa fase necessaria il Movimento 5 Stelle sarà ancora più forte e unito”. Lo afferma Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo si è confrontata oggi con Vito. L'incontro con il capo politico del Movimento 5 Stelle, che ringraziamo per il suo lavoro di sintesi, è stato cordiale e costruttivo. Abbiamo incoraggiatoad andarenel suo percorso di, al termine di questa fase necessaria il Movimento 5 Stelle sarà ancora; forte e unito”. Lo afferma Tiziana, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

M5S_Europa : C'è chi riconosce i nostri successi e chi mente. La nostra @beghin_t ricorda che il #M5S, in soli due anni, ha port… - M5S_Europa : ?? #Referendum ?? Dopo anni di immobilismo una ampia maggioranza di cittadini ha detto SÌ a una riforma storica e ta… - M5S_Europa : Purtroppo nessuno verifica che sia realmente così. Serve aumentare i controlli sugli #alimenti: sulla #sicurezza a… - Azzolina6 : RT @M5S_Europa: C'è chi riconosce i nostri successi e chi mente. La nostra @beghin_t ricorda che il #M5S, in soli due anni, ha portato a ca… - Giuseppe_981 : RT @ilSalvagenteit: Dopo il grano al #glifosato dal Canada anche la carne agli #ormoni? Per Tiziana Beghin, capodelegazione @M5S_Europa l'E… -