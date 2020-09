M. Night Shyamalan propone Old, e una clessidra in cui scorrono umani (Di domenica 27 settembre 2020) Cosa significa una clessidra in cui scorrono umani? Lo scopriremo in Old, il nuovo film di M. Night Shyamalan, in fase di riprese Lo sceneggiatore e regista M. Night Shyamalan è in fase di riprese della sua nuova pellicola: Old. Attualmente la troupe si trova in Repubblica Dominicana per i lavori. Su Twitter sono stati condivisi titolo e poster dell’opera, ma è trapelata anche qualche informazione sul soggetto. Old è tratto dalla graphic novel francese dal titolo Château de Sable (Castello di sabbia), scritta da Pierre Oscar Lévy e disegnata da Frederik Peeters. Trama: un gruppo di tredici persone formato da una coppia, una famiglia, qualche turista e un rifugiato, si trovano tutti per motivi diversi su una spiaggia idilliaca. ... Leggi su tuttotek (Di domenica 27 settembre 2020) Cosa significa unain cui? Lo scopriremo in Old, il nuovo film di M., in fase di riprese Lo sceneggiatore e regista M.è in fase di riprese della sua nuova pellicola: Old. Attualmente la troupe si trova in Repubblica Dominicana per i lavori. Su Twitter sono stati condivisi titolo e poster dell’opera, ma è trapelata anche qualche informazione sul soggetto. Old è tratto dalla graphic novel francese dal titolo Château de Sable (Castello di sabbia), scritta da Pierre Oscar Lévy e disegnata da Frederik Peeters. Trama: un gruppo di tredici persone formato da una coppia, una famiglia, qualche turista e un rifugiato, si trovano tutti per motivi diversi su una spiaggia idilliaca. ...

