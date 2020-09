LIVE Serie A | Spezia-Sassuolo | segui la diretta su Mediagol it a partire dalle ore 12 | 30

(Di domenica 27 settembre 2020) Tutto pronto per il match diA in programma alle ore 12.30.In occasione della seconda giornata del massimo campionato italiano, si affrontanonel "lunch match" di domenica. La squadra guidata da Vincenzo Italiano fa il suo esordio assoluto inA contro i neroverdi, mentre la compagine guidata da Roberto De Zerbi è reduce dal risultato di parità (1-1) nella sfida contro il Cagliari dell'ultimo weekend.ladella gara con.it. MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137379"

juventusfc : 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ??????… - milannewsmondo : Serie A, Spezia-Sassuolo 0-0 – LIVE - SkySport : Spezia e Sassuolo in campo: segui qui il LIVE - Mediagol : #LIVE #SerieA, #Spezia-#Sassuolo: segui la diretta su - WiAnselmo : #Live #SerieA, #Spezia-#Sassuolo: segui la diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Serie

QUOTIDIANO.NET

C'è il pubblico sugli spalti - fino a 1.000 persone - per assistere alla partita di Serie A in programma allo stadio Manuzzi di Cesena tra Spezia e Sassuolo. È quanto ...Gameday! Come seconda gara della prima giornata di campionato di serie A di pallacanestro arrivano al PalaEur purtroppo deserto di spettatori la Virtus Roma di Piero Bucchi padrona di casa e la Fortit ...