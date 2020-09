Highlights e gol Potenza-Catanzaro 2-1, Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Gli Highlights e i gol di Potenza-Catanzaro 2-1, match valido per la prima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Padroni di casa avanti dopo 1′ grazie a Volpe e bravi a trovare il raddoppio al 26′ con un bel gol di Salvemini. Lo stesso Salvemini fallisce un calcio di rigore 10′ dopo sprecando un grande chance per mettere in ghiaccio la vittoria. Nella ripresa gli ospiti riaprono la partita con un tiro dagli 11 metri realizzato da Carlini, ma i tre punti sono del Potenza. In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Glie i gol di2-1, match valido per la prima giornata del girone C di. Padroni di casa avanti dopo 1′ grazie a Volpe e bravi a trovare il raddoppio al 26′ con un bel gol di Salvemini. Lo stesso Salvemini fallisce un calcio di rigore 10′ dopo sprecando un grande chance per mettere in ghiaccio la vittoria. Nella ripresa gli ospiti riaprono la partita con un tiro dagli 11 metri realizzato da Carlini, ma i tre punti sono del. In alto le immagini salienti del match.

