Gabriel Garko: Selvaggia Lucarelli critica la partecipazione dell'attore al Grande Fratello e spiffera il suo compenso (Di domenica 27 settembre 2020) Gabriel Garko ha da poco partecipato al Grande Fratello Vip, in qualità di ospite e il suo intervento sta facendo molto discutere. Da tutti è stato molto apprezzato il momento di verità rivelato da quella lettere scritta dall'attore alla bella Adua Del Vesco che è stata per tre anni la sua finta fidanzata. Sulla partecipazione di Gabriel al Grande Fratello Vip 5 ha avuto qualcosa da dire anche la giudice di "Ballando sotto le Stelle" Selvaggia Lucarelli su TPI. La giornalista ha rivelato che secondo lei, Gabriel non è riuscito ad esprimere realmente ciò che voleva perché non si è ancora liberato da coloro che manipolano questo ...

