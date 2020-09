Donald Trump punzecchia Biden: “Deve fare l’antidoping prima e dopo i dibattiti” (Di domenica 27 settembre 2020) Donald Trump torna a chiedere il “test antidoping” per Joe Biden prima o subito dopo il loro duello tv di martedì sera. “Naturalmente sono d’accordo nel sottopormi anch’io al test”, scrive il presidente americano su Twitter, affermando come le precedenti prestazioni di “Sleepe Joe” nei dibattiti, durante le primarie democratiche, hanno fatto registrare “andamenti irregolari e solo l’assunzione di sostanze può aver causato queste discrepanze”. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020)torna a chiedere il “test antidoping” per Joeo subitoil loro duello tv di martedì sera. “Naturalmente sono d’accordo nel sottopormi anch’io al test”, scrive il presidente americano su Twitter, affermando come le precedenti prestazioni di “Sleepe Joe” nei dibattiti, durante lerie democratiche, hanno fatto registrare “andamenti irregolari e solo l’assunzione di sostanze può aver causato queste discrepanze”.

