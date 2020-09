Calcio | Pirlo punto guadagnato | la Juve è in costruzione

(Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 27 SET - "Abbiamo fatto un passo indietro ma siamo una squadra in". Lo ha detto l'allenatore dellantus, Andrea, dopo il 2-2 con la Roma, che definisce "un...

SkySport : Roma-Juventus, Ronaldo: 'Con Pirlo la squadra è più contenta, lavora sorridendo' - tuttosport : #Ronaldo: “La #Juve di #Pirlo? È più contenta e lavora meglio” - tuttosport : ?? #RomaJuve, la probabile formazione di #Pirlo | GALLERY ?? ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Abbiamo sicuramente fatto un passo indietro rispetto alla partita con la Samp' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Abbiamo sicuramente fatto un passo indietro rispetto alla partita con la Samp' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pirlo

"Abbiamo fatto un passo indietro ma siamo una squadra in costruzione". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, dopo il 2-2 con la Roma, che definisce "un punto guadagnato". (ANSA) ...Giallorossi e bianconeri si dividono la posta in palio in un match divertente Nel big match della seconda giornata di campionato si affrontano ...