Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 26 settembre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 26 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 Ballando con le Stelle ha totalizzato 3506 spettatori (21.37% di share); su Canale5 il programma Tu si que vales ha avuto 4173 spettatori (share 23.47%). Su Italia1 L'era glaciale 3 – L'alba dei dinosauri ha ottenuto 1026 spettatori (4.72%); su Rai2 la serie SWAT 1131 (4.98%) nel primo episodio e 1211 (5.49%) nel secondo; su Rai3 il film Arrivano i prof 974 spettatori (share 4.50%); su Rete4 il film Programmato per Uccidere 524 spettatori (2.53%); su La7 il film American Gigolò ne ha avuti 321 (1.80%). Ascolti tv Access prime time e ...

