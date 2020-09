Anticipazioni Beautiful mercoledì 30 settembre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Mercoledì 30 settembre 2020 – Wyatt punta il dito contro Flo: Wyatt è motlo deluso del comportamento di Flo e mai si sarebbe aspettato da lei un simile gesto. Flo però gli spiega che si è trovato in qualcosa più grande di lei da cui non sapeva uscirne e che comunque alla fine dei conti ha vuotato il sacco, ma Wyatt non si fida più di lei. L'articolo Anticipazioni Beautiful mercoledì 30 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 27 settembre 2020) Mercoledì 30– Wyatt punta il dito contro Flo: Wyatt è motlo deluso del comportamento di Flo e mai si sarebbe aspettato da lei un simile gesto. Flo però gli spiega che si è trovato in qualcosa più grande di lei da cui non sapeva uscirne e che comunque alla fine dei conti ha vuotato il sacco, ma Wyatt non si fida più di lei. L'articolomercoledì 30News Programmi Tv.

