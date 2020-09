A Manhattan spunta il Climate Clock | il conto alla rovescia per la catastrofe climatica

Leggi su tpi

(Di domenica 27 settembre 2020): aparte ilper la, nel cuore di New York, è partito il, unper la fine del mondo, il collasso della Terra sembra essere ormai imminente, poco meno di otto anni a disposizione per fermare i cambiamenti climatici. Cosa succede se oltrepassiamo questo limite? Si arriva al punto di non ritorno ed ecco perché aè stato instto un, un countdown che serve a ricordarci quando la Terra arriverà al collasso. Il tempo segnato ...