Temptation Island: I consigli di Alessia Marcuzzi nell’occhio del ciclone. C’è chi mette in dubbio la sua credibilità (Di sabato 26 settembre 2020) Alessia Marcuzzi è ritornata a far parlare di sé, grazie agli eventi della nuova edizione di Temptation Island. La sua conduzione però pare non convincere il pubblico e anche se gli ascolti sembrano premiare il famoso show di Canale 5, le azioni della conduttrice sono passate sotto l’accusa inquisitoria, dei critici del web. L’argomento in discussione è proprio dettato dal suo ruolo di “guida” nei confronti delle coppie che stanno attraversando momenti di tentazioni e di dubbi sulla loro relazione. La polemica sul web è nata quando la bella conduttrice ha pubblicato un suo scatto fatto in Sardegna, poco prima della messa in onda della seconda puntata di Temptation Island, sulla sua pagina ufficiale. Foto: ... Leggi su virali.video (Di sabato 26 settembre 2020)è ritornata a far parlare di sé, grazie agli eventi della nuova edizione di. La sua conduzione però pare non convincere il pubblico e anche se gli ascolti sembrano premiare il famoso show di Canale 5, le azioni della conduttrice sono passate sotto l’accusa inquisitoria, dei critici del web. L’argomento in discussione è proprio dettato dal suo ruolo di “guida” nei confronti delle coppie che stanno attraversando momenti di tentazioni e di dubbi sulla loro relazione. La polemica sul web è nata quando la bella conduttrice ha pubblicato un suo scatto fatto in Sardegna, poco prima della messa in onda della seconda puntata di, sulla sua pagina ufficiale. Foto: ...

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - KAIROSS89732851 : RT @BlackOutTotale: - Grande Fratello - Grande Fratello Vip - Temptation Island - Uomini e Donne - La Pupa e il Secchione - C’è Posta per T… - maxcolt64 : RT @BlackOutTotale: - Grande Fratello - Grande Fratello Vip - Temptation Island - Uomini e Donne - La Pupa e il Secchione - C’è Posta per T… - Adelina728 : RT @BlackOutTotale: - Grande Fratello - Grande Fratello Vip - Temptation Island - Uomini e Donne - La Pupa e il Secchione - C’è Posta per T… -